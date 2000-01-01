11.07 11:52 MIGnews.com

СМИ узнали о подтверждении ИГ гибели аль-Багдади

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Боевики террористической группировки "Исламское государство", также известной как ISIS, объявили о гибели главаря организации Абу Бакра аль-Багдади. Об этом сообщил телеканал "Ас-Сумария" со ссылкой на местный источник в иракской провинции Найнава.По его словам, боевики ИГ выступили с кратким заявлением, в котором сообщили о смерти своего лидера Абу Бакра аль-Багдади, а также имя "нового халифа", передает ТАСС.Ранее иранские СМИ распространили снимки, подтверждающие гибель аль-Багдади. В середине июня в Минобороны РФ сообщили, что в конце мая в Сирии в результате российского авиаудара, по предварительным данным, был уничтожен главарь ИГ и 300 боевиков.