Рынок Махане Йехуда: три брата избили 12 полицейских

Зайдя в бар, они забрали с одного из столов напитки и пачку сигарет. Сидевший за столом потребовал вернуть забранное. Это стало началом групповой драки. Была вызвана полиция.
За этим последовала скорее постыдная сцена. Двенадцать полицейских на протяжении длительного периода времени не могли справиться с тремя пьяными братьями. Это выглядело так, как будто полиция полностью утратила контроль.
В конце концов, полиция применила слезоточивый газ, от которого пострадали и другие посетители бара.
Трем братьям предъявлены обвинения в нападении на полицию при отягчающих обстоятельствах. Родственник братьев комментирует: “Они были пьяны. Если бы их сразу скрутили, всего этого удалось бы избежать”.