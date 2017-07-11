11.07 12:05 MIGnews.com

Рынок Махане Йехуда: три брата избили 12 полицейских

אלימות בשוק מחנה יהודה: בד"כ מראים שוטרים משתמשים בכוח מוגזם, הפעם המצב היה הפוך | @guypch2news הכתבה המלאה: https://t.co/wWqoklQx1I pic.twitter.com/Cr50xLAbkd — חדשות 2 (@Channel2News) July 11, 2017

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Второй канал израильского ТВ показал запись камер наружного наблюдения, сделанную на рынке Махане Йехуда в Иерусалиме три месяца назад.В три часа ночи три брата: Нафтали, Лави и Ахарон Альмакейс пришли в бар Шока на рынке. Братья были пьяны. У двух братьев - Лави и Ахарона - богатое криминальное прошлое.Зайдя в бар, они забрали с одного из столов напитки и пачку сигарет. Сидевший за столом потребовал вернуть забранное. Это стало началом групповой драки. Была вызвана полиция.За этим последовала скорее постыдная сцена. Двенадцать полицейских на протяжении длительного периода времени не могли справиться с тремя пьяными братьями. Это выглядело так, как будто полиция полностью утратила контроль.В конце концов, полиция применила слезоточивый газ, от которого пострадали и другие посетители бара.Трем братьям предъявлены обвинения в нападении на полицию при отягчающих обстоятельствах. Родственник братьев комментирует: “Они были пьяны. Если бы их сразу скрутили, всего этого удалось бы избежать”.