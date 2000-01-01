11.07 13:07 MIGnews.com

Скандал в Каракаль: командир отстранен от должности

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Командующий Южным округом ЦАХАЛа генерал-майор Эяль Замир приказал на 30 дней отстранить от выполнения должностных обязанностей командира смешанного батальона Каракаль.Решение принято после того, как военная полиция начала расследование “неподобающих отношений” командира Каракаль, Элада Коэна, с подчиненными.Также сообщается о том, что независимо от инцидента, Коэн должен был уйти с этой должности в ближайшие недели.Каракаль - смешанный пехотный батальон, в котором служат и мужчины, и женщины. Батальон прикрывает границу с Египтом.