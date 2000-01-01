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Скандал в Каракаль: командир отстранен от должности 11.07 13:07   MIGnews.com

Скандал в Каракаль: командир отстранен от должности

Командующий Южным округом ЦАХАЛа генерал-майор Эяль Замир приказал на 30 дней отстранить от выполнения должностных обязанностей командира смешанного батальона Каракаль.

Решение принято после того, как военная полиция начала расследование “неподобающих отношений” командира Каракаль, Элада Коэна, с подчиненными.

Также сообщается о том, что независимо от инцидента, Коэн должен был уйти с этой должности в ближайшие недели.

Каракаль - смешанный пехотный батальон, в котором служат и мужчины, и женщины. Батальон прикрывает границу с Египтом.
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