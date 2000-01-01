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Спецназ не зря сидел в засаде: инцидент на границе с Египтом 11.07 14:09   MIGnews.com

Спецназ не зря сидел в засаде: инцидент на границе с Египтом

Израильский спецназ из солдат МАГАВа, выдающих себя за арабов (Мистаравим) несколько часов в жуткую жару сидел в засаде на границе с Синаем.

Усилия солдат полностью оправдались: в определенный момент они увидели группу из 15 человек, притащивших к заградительному забору лестницу. Люди стали карабкаться по лестнице и перебрасывать на израильскую сторону мешки.

Тут же с израильской стороны границы к заграждениям подкатил пикап. Вышедшие из него два человека начали грузить мешки.

Египетские пограничники открыли огонь по контрабандистам со своей стороны границы. Мистаравим схватили двух израильских контрабандистов. При них было обнаружено 100 кг марихуаны, приборы ночного видения и армейские бинокли.

С начала года были проведены десятки подобных операций, арестованы контрабандисты, конфискованы 500 кг гашиша.
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