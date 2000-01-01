11.07 12:50 MIGnews.com

Боевики ISIS пытаются реабилитироваться в Ираке

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Террористическая группировка "Исламское Государство" захватила большую часть деревни к югу от Мосула, несмотря на то, что боевики потеряли контроль над своим оплотом в городе, как сообщили офицер иракской армии и местные жители.Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади объявил в понедельник, 10 июля, победу над ISIS в Мосуле, отметив самое большое поражение террористической группировки с момента ее разрушительного захвата северного Ирака 3 года назад.Однако боевики, вооруженные пулеметами и минометами, теперь захватили более 75 % Имам Гарби, деревни на западном берегу реки Тигр примерно в 70 км к югу от Мосула.