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flickr 11.07 14:50   MIGnews.com

Землетрясение магнитудой 6,8 у берегов Новой Зеландии

По данным Геологической службы США, землетрясение магнитудой 6,8 произошло к югу от Южного острова Новой Зеландии во вторник, 11 июля.

На данный момент сообщений о человеческих жертвах или ущербе от землетрясения, которое произошло в 196 км к северо-западу от острова Окленд, на глубине 10 км, не поступало.

Землетрясение произошло в море, однако службы экстренной помощи исключили угрозу цунами.

Детали уточняются.
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