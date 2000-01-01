11.07 14:50 MIGnews.com
Землетрясение магнитудой 6,8 у берегов Новой Зеландии
По данным Геологической службы США, землетрясение магнитудой 6,8 произошло к югу от Южного острова Новой Зеландии во вторник, 11 июля.
На данный момент сообщений о человеческих жертвах или ущербе от землетрясения, которое произошло в 196 км к северо-западу от острова Окленд, на глубине 10 км, не поступало.
Землетрясение произошло в море, однако службы экстренной помощи исключили угрозу цунами.
Детали уточняются.
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