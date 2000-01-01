11.07 16:50 MIGnews.com
СМИ: истребитель ВВС Сирии сбили над зоной деэскалации
Сирийская оппозиция утверждает, что сбила истребитель ВВС Сирии МиГ-21 над районом Махруса, который считается зоной деэскалации.
Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen со ссылкой на представителя группировки "Усуд аш-Шаркия".
Инцидент произошел во вторник, 11 июля.
Однако на данный момент командование сирийской армии не подтвердило информацию о сбитом самолете, но и не опровергло ее.
О том, что произошло с пилотом истребителя, не уточняется.
Поделиться
Все по теме
Комментарии