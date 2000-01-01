11.07 16:50 MIGnews.com

СМИ: истребитель ВВС Сирии сбили над зоной деэскалации

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Сирийская оппозиция утверждает, что сбила истребитель ВВС Сирии МиГ-21 над районом Махруса, который считается зоной деэскалации.Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen со ссылкой на представителя группировки "Усуд аш-Шаркия".Инцидент произошел во вторник, 11 июля.Однако на данный момент командование сирийской армии не подтвердило информацию о сбитом самолете, но и не опровергло ее.О том, что произошло с пилотом истребителя, не уточняется.