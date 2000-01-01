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YouTube 11.07 16:50   MIGnews.com

СМИ: истребитель ВВС Сирии сбили над зоной деэскалации

Сирийская оппозиция утверждает, что сбила истребитель ВВС Сирии МиГ-21 над районом Махруса, который считается зоной деэскалации.

Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen со ссылкой на представителя группировки "Усуд аш-Шаркия".

Инцидент произошел во вторник, 11 июля.

Однако на данный момент командование сирийской армии не подтвердило информацию о сбитом самолете, но и не опровергло ее.

О том, что произошло с пилотом истребителя, не уточняется.
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