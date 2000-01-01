11.07 07:49 MIGnews.com

США и коалиция: Победа в Мосуле - не конец войны против ISIS

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Возглавляемая США коалиция, поддерживающая иракские силы, воюющие против боевиков террористической группировки "Исламское Государство", также известной как ISIS, предостерегла, что победа над группировкой джихадистов в Мосуле не ознаменовала конца их глобальной угрозы. Коалиция призвала иракцев объединиться, чтобы победить боевиков.США и коалиция приветствовали заявление о победе Мосула, ранее объявленное премьер-министром Ирака Хайдером аль-Абади."Хотя есть еще районы старого города Мосула, которые нужно очистить от взрывных устройств и возможных скрывающихся боевиков ISIS , ISF (Силы безопасности Ирака) теперь в Мосуле, город теперь находится под их контролем", - говорится в заявлении.