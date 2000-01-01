Rambler's Top100





Опросы


Nakonu.com








11.07 07:49   MIGnews.com

США и коалиция: Победа в Мосуле - не конец войны против ISIS

Возглавляемая США коалиция, поддерживающая иракские силы, воюющие против боевиков террористической группировки "Исламское Государство", также известной как ISIS, предостерегла, что победа над группировкой джихадистов в Мосуле не ознаменовала конца их глобальной угрозы. Коалиция призвала иракцев объединиться, чтобы победить боевиков.

США и коалиция приветствовали заявление о победе Мосула, ранее объявленное премьер-министром Ирака Хайдером аль-Абади.

"Хотя есть еще районы старого города Мосула, которые нужно очистить от взрывных устройств и возможных скрывающихся боевиков ISIS , ISF (Силы безопасности Ирака) теперь в Мосуле, город теперь находится под их контролем", - говорится в заявлении.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
06:52
Хозяин дома в Ха-Шарон убил палестинского грабителя
06:26
Минфин и Минэнергетики против забастовки “Хеврат Хашмаль”
05:36
Встречу Путина и Трампа увековечили в телефоне за $2,5 тыс
04:28
Биньямин Нетаниягу провел встречу с президентом Руанды
03:48
Ученые: Чужая печаль вызывает в нас трагическое наслаждение
02:07
Южная Корея откроет музей борделей
01:04
Роналду останется в "Реале"
00:39
Пони попытался съесть букет королевы Елизаветы II  
23:22
Агент 007: названо имя нового Джеймса Бонда
22:33
Путин рассказал, на каком автомобиле ездил в 90-х годах
21:28
Стало известно имя террориста, атаковавшего около Текоа
20:58
Ирак объявил о победе над ISIS
20:32
Американцы продадут Саудам боевых вертолетов на 3,8 млрд.
20:24
В Египте ликвидированы 6 подельников боевиков ISIS
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus