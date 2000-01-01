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Ночью убиты две женщины - в Беэр-Шеве и Сдероте 11.07 08:01   MIGnews.com

Ночью убиты две женщины - в Беэр-Шеве и Сдероте

50-летняя женщина была зарезана на улице Александр Янай в Беэр-Шеве. Полиция арестовала ее мужа по подозрению в убийстве.

Около полуночи мертвая женщина была обнаружена на улице Хагай в Сдероте. О ней сообщил полиции пьяный мужчина. 52-летняя женщина была обнаружена в квартире жилого дома без признаков жизни. Полиция задержала 62-летнего мужчину для допроса.

С начала года в Израиле убиты 18 женщин. По данным WIZO, за последние 10 лет в Израиле убиты мужьями, членами семьи и любовниками 185 женщин.
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