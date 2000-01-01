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11.07 09:15   MIGnews.com

Выживший в Холокосте открыл огонь по палестинским бандитам

Радио Галей ЦАХАЛ сообщает подробности ночного инцидента в Бейт Ицхак.

Два палестинских грабителя, вооруженных камнями и топором вломились в дом 82-летнего израильтянина выжившего в Холокосте.

Израильтянин в порядке самозащиты открыл огонь из огнестрельного оружия. Один грабитель был убит на месте, второй тяжело ранен.

Эяль Голан, офицер безопасности Бейт Ицхак прокомментировал произошедшее: “Министерство внутренней безопасности, во главе с министром Гиладом Эрданом, просто бросило жителей Эмек Хефер на произвол судьбы. Нет никакого устрашения для всех этих воров и грабителей. Если их ловят, их отпускают сразу , или после очень легкого наказания”.

Жители поселка говорят, что подобный инцидент был лишь вопросом времени. Палестинцы свободно слоняются в окрестностях, выискивая цели для следующего преступления. Некоторые жители Бейт Ицхак вынуждены нанять частных охранников.
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