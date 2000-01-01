Выживший в Холокосте открыл огонь по палестинским бандитам
Радио Галей ЦАХАЛ сообщает подробности ночного инцидента в Бейт Ицхак.
Два палестинских грабителя, вооруженных камнями и топором вломились в дом 82-летнего израильтянина выжившего в Холокосте.
Израильтянин в порядке самозащиты открыл огонь из огнестрельного оружия. Один грабитель был убит на месте, второй тяжело ранен.
Эяль Голан, офицер безопасности Бейт Ицхак прокомментировал произошедшее: “Министерство внутренней безопасности, во главе с министром Гиладом Эрданом, просто бросило жителей Эмек Хефер на произвол судьбы. Нет никакого устрашения для всех этих воров и грабителей. Если их ловят, их отпускают сразу , или после очень легкого наказания”.
Жители поселка говорят, что подобный инцидент был лишь вопросом времени. Палестинцы свободно слоняются в окрестностях, выискивая цели для следующего преступления. Некоторые жители Бейт Ицхак вынуждены нанять частных охранников.