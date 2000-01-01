Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Турция: россиянин получил 6 лет тюрьмы за план сбить самолет | Фото: Thinkstock11.08 12:40   MIGnews.com

Турция: россиянин получил 6 лет тюрьмы за план сбить самолет

Турецкий суд приговорил к шести годам и трем месяцам тюрьмы российского гражданина Рената Бакиева, якобы планировавшего с помощью беспилотника сбить американский военный самолет, сообщает турецкая Sabah.

По данным СМИ, Бакиев является боевиком террористической группировки "Исламское государство".

Турецкие власти считают, что россиянин собирался уничтожить один из самолетов, базирующихся на авиабазе Инджирлик в провинции Адана на юге страны. Для этого он, по данным издания, арендовал велосипед и разведывал обстановку в окрестностях базы.

Sabah также сообщает, что Бакиев якобы планировал совершить теракт в центре ассоциации алевитов (cубэтническая, религиозная и культурная община в Турции, Албании, Болгарии).
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
12:28
Открыли Америку
11:55
Битва за налог
10:31
Бейт-Рима: столкновения Дувдеван с палестинцами
10:13
Крупное ДТП в Китае: погибли более 30 человек
09:22
Гидеон Саар принесет Ликуду больше мандатов, чем Нетаниягу
08:45
Выруби прохожего.В Украине парень отправил девушку в нокаут  
08:42
Китай: мы остановим американцев если они атакуют КНДР
08:10
30 клиентов в смену: секс-конвейер борделя на Ицхак Саде
07:22
Галилея: Голани подняли по тревоге  
06:32
Большая лотерея проекта Цена для Новосела в цифрах и фактах
05:24
Израиль. "Продленки" перейдут на здоровое питание
04:38
В России могут запретить ввоз иностранного алкоголя
02:27
Гигантский кит застрял в устье реки в Хабаровском крае
01:15
Саудовская авиакомпания ввела шариат для пассажиров
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus