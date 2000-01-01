11.08 12:40 MIGnews.com

Турция: россиянин получил 6 лет тюрьмы за план сбить самолет

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Турецкий суд приговорил к шести годам и трем месяцам тюрьмы российского гражданина Рената Бакиева, якобы планировавшего с помощью беспилотника сбить американский военный самолет, сообщает турецкая Sabah.По данным СМИ, Бакиев является боевиком террористической группировки "Исламское государство".Турецкие власти считают, что россиянин собирался уничтожить один из самолетов, базирующихся на авиабазе Инджирлик в провинции Адана на юге страны. Для этого он, по данным издания, арендовал велосипед и разведывал обстановку в окрестностях базы.Sabah также сообщает, что Бакиев якобы планировал совершить теракт в центре ассоциации алевитов (cубэтническая, религиозная и культурная община в Турции, Албании, Болгарии).