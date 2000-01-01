Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







11.08 23:19   MIGnews.com

Видео: мумия Ленина ожила в мавзолее

Опытные ученые и пользователи сети были шокированы, когда на видеозаписи увидели, как оживает и поднимается мумия вождя народов Владимира Ильича Ленина. Ученые не могут объяснить, как это могло произойти и разводят руками, сообщает VistaNews.ru.

Пленку, на которой вначале мумия Владимира Ленина мирно лежала, а потом тело вместе с руками начало подниматься, неоднократно проверяли специалисты, и монтажа не было обнаружено. К ученым пленка попала от работников службы охраны Мавзолея, так как они были шокированы увиденным.

Российские физики также просмотрели видеозапись и не смогли найти объяснения происходящего. По их мнению, мертвое тело или мумия никак не может двигаться, возможно, на пленке произошел сбой.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
22:07
Разъяснения в связи с иском инвалидов к Кнессету
21:35
Турция не поддерживает санкции против России
20:54
ДТП на севере Израиля: пострадавшие в тяжелом состоянии
20:28
Египет: число погибших при столкновении поездов возросло
19:59
Скончался самый старый человек в мире Исраэль Криштал
18:56
Десятки талибов погибли при обсуждении терактов
18:21
Египет: столкновение поездов, десятки погибших
17:55
Лавров: РФ не приемлет КНДР с ядерным оружием
16:55
В Индии могут запретить мусульманские разводы
16:29
Троих детей забыли в машине на юге Израиля
15:58
Два израильских араба хотели воевать вместе с ISIS в Сирии
15:20
На пользу для народа
14:39
Дороговизна жизни
13:37
На операции денег нет
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus