Видео: мумия Ленина ожила в мавзолее

Опытные ученые и пользователи сети были шокированы, когда на видеозаписи увидели, как оживает и поднимается мумия вождя народов Владимира Ильича Ленина. Ученые не могут объяснить, как это могло произойти и разводят руками, сообщает VistaNews.ru.
Пленку, на которой вначале мумия Владимира Ленина мирно лежала, а потом тело вместе с руками начало подниматься, неоднократно проверяли специалисты, и монтажа не было обнаружено. К ученым пленка попала от работников службы охраны Мавзолея, так как они были шокированы увиденным.
Российские физики также просмотрели видеозапись и не смогли найти объяснения происходящего. По их мнению, мертвое тело или мумия никак не может двигаться, возможно, на пленке произошел сбой.