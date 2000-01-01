11.08 16:29 MIGnews.com

Троих детей забыли в машине на юге Израиля

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Троих детей забыли в машине при 38-ми градусной жаре на юге Израиля. Ужасный инцидент произошел в пятницу, 11 августа в бедуинском городе Кусейфе.Дети провели в закрытом автомобиле более часа под палящим солнцем.После того, как детей обнаружили, на место происшествия прибыли медики из экстренной медицинской службы MDA, которые оказали им первую помощь.Сообщается, что пострадавшие были госпитализированы в медицинский центр "Сорока" в Беэр-Шеве.Все трое детей страдают от серьезного обезвоживания.