11.08 16:29 MIGnews.com
Троих детей забыли в машине на юге Израиля
Троих детей забыли в машине при 38-ми градусной жаре на юге Израиля. Ужасный инцидент произошел в пятницу, 11 августа в бедуинском городе Кусейфе.
Дети провели в закрытом автомобиле более часа под палящим солнцем.
После того, как детей обнаружили, на место происшествия прибыли медики из экстренной медицинской службы MDA, которые оказали им первую помощь.
Сообщается, что пострадавшие были госпитализированы в медицинский центр "Сорока" в Беэр-Шеве.
Все трое детей страдают от серьезного обезвоживания.
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