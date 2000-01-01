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Египет: столкновение поездов, десятки погибших | Фото: Thinkstock11.08 18:21   MIGnews.com

Египет: столкновение поездов, десятки погибших

По меньшей мере, 20 человек стали жертвами столкновения поездов в Египте. Инцидент произошел в пригороде Александрии в пятницу, 11 августа.

Также в результате происшествия пострадали 50 человек.

Один из поездов ехал из Каира, другой - из города Порт Саид, согласно сообщениям местных СМИ.

Точное количество погибших и раненых пока неизвестно. В настоящее время на месте происшествия работают спасатели.

Пострадавшие были госпитализированы в ближайшие больницы.
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