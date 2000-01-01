11.08 18:56 MIGnews.com

Десятки талибов погибли при обсуждении терактов

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По меньшей мере, 30 боевиков исламского движения "Талибан", погибли в результате преждевременной детонации двух поясов смертника. Инцидент произошел во время встречи талибов в афганской провинции Фарах в четверг, 10 августа.Об этом сообщает портал Khaama Press в пятницу, 11 августа.Среди убитых — несколько представителей высшего командного состава исламского движения, согласно данным местных властей.Взрыв прогремел во время встречи боевиков, на которую они собрались, чтобы обсудить планы скоординированного нападения на контрольно-пропускные пункты, сообщил пресс-секретарь губернатора провинции Фарах.