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11.08 18:56   MIGnews.com

Десятки талибов погибли при обсуждении терактов

По меньшей мере, 30 боевиков исламского движения "Талибан", погибли в результате преждевременной детонации двух поясов смертника. Инцидент произошел во время встречи талибов в афганской провинции Фарах в четверг, 10 августа.

Об этом сообщает портал Khaama Press в пятницу, 11 августа.

Среди убитых — несколько представителей высшего командного состава исламского движения, согласно данным местных властей.

Взрыв прогремел во время встречи боевиков, на которую они собрались, чтобы обсудить планы скоординированного нападения на контрольно-пропускные пункты, сообщил пресс-секретарь губернатора провинции Фарах.
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