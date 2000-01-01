11.08 19:38 MIGnews.com

ФБР: ISIS использует eBay и PayPal для финансирования атак

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Боевики террористической организации "Исламское Государство" использовали интернет-аукцион Ebay и платежную систему PayPal для отправки сообщникам в США денег для организации терактов.Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на документы ФБР.Сотрудники ведомства выяснили, что деньги, предположительно, получал 30-летний Мухаммед Эльшинави, который является гражданином США. Он был арестован более года назад в штате Мэриленд.Эльшинави не признал себя виновным в поддержке джихадистской группировки и в настоящее время находится в федеральной тюрьме в ожидании суда.В ФБР заявили, что подозреваемый был связан с боевиками ISIS и получал деньги от террористов через PayPal якобы за продажу принтеров на сайте Ebay.Уточняется, что Мухаммед Эльшинави получил от террористов в общей сложности сумму в размере $8,7 тыс.