Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







YouTube 11.08 19:59   MIGnews.com

Скончался самый старый человек в мире Исраэль Криштал

Исраэль Криштал, израильтянин, переживший Холокост, скончался на 114 году жизни в Хайфе. В прошлом году он был признан старейшим жителем планеты и занесен в книгу рекордов Гиннеса.

Об этом сообщает Гаарец в пятницу, 11 августа.

Мужчина скончался за месяц до своего 114-летия. А в прошлом году он отпраздновал бар-мицву, так как в положенном возрасте ее у не было из-за войны.

Исраэль Криштал родился 15 сентября 1903 году в Польше. В возрасте 17 лет он вместе с семьей переехал в Лодзь, где он работал на кондитерской фабрике. В 1928 юноша женился и у него появилось двое детей.

Во время Холокоста он потерял свою первую жену и двух детей.

Последние годы, Криштал проживал в Хайфе с семьей.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
20:28
Египет: число погибших при столкновении поездов возросло
18:56
Десятки талибов погибли при обсуждении терактов
18:21
Египет: столкновение поездов, десятки погибших
17:55
Лавров: РФ не приемлет КНДР с ядерным оружием
16:55
В Индии могут запретить мусульманские разводы
16:29
Троих детей забыли в машине на юге Израиля
15:58
Два израильских араба хотели воевать вместе с ISIS в Сирии
15:20
На пользу для народа
14:39
Дороговизна жизни
13:37
На операции денег нет
13:03
Авигдор Либерман побывал на учениях бригады «Гивати»
12:40
Турция: россиянин получил 6 лет тюрьмы за план сбить самолет
12:28
Открыли Америку
12:01
Шестая война Израиля в Ливане. Чем заплатит "Хизбалла"
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus