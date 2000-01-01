11.08 19:59 MIGnews.com

Скончался самый старый человек в мире Исраэль Криштал

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Исраэль Криштал, израильтянин, переживший Холокост, скончался на 114 году жизни в Хайфе. В прошлом году он был признан старейшим жителем планеты и занесен в книгу рекордов Гиннеса.Об этом сообщает Гаарец в пятницу, 11 августа.Мужчина скончался за месяц до своего 114-летия. А в прошлом году он отпраздновал бар-мицву, так как в положенном возрасте ее у не было из-за войны.Исраэль Криштал родился 15 сентября 1903 году в Польше. В возрасте 17 лет он вместе с семьей переехал в Лодзь, где он работал на кондитерской фабрике. В 1928 юноша женился и у него появилось двое детей.Во время Холокоста он потерял свою первую жену и двух детей.Последние годы, Криштал проживал в Хайфе с семьей.