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11.08 20:28   MIGnews.com

Египет: число погибших при столкновении поездов возросло

Число жертв столкновения поездов на севере Египта возросло до 36 человек. Более 120 получили ранения в результате инцидента.

Об этом заявил официальный представитель министерства здравоохранения.

Авария произошла в пригороде Александрии. Поезд Каир — Александрия врезался в состав, следовавший из Порт-Саида. Несколько вагонов сошли с рельсов и опрокинулись.

Пострадавших отправили в местные клиники.

Губернатор Александрии Мухаммед Султан заявил, что железнодорожная катастрофа произошла из-за ошибки регулировщика сигналов семафора. В российском посольстве в Каире сообщили, что россиян среди погибших и пострадавших нет, передает РИА Новости.
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