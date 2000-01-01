11.08 20:28 MIGnews.com

Египет: число погибших при столкновении поездов возросло

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Число жертв столкновения поездов на севере Египта возросло до 36 человек. Более 120 получили ранения в результате инцидента.Об этом заявил официальный представитель министерства здравоохранения.Авария произошла в пригороде Александрии. Поезд Каир — Александрия врезался в состав, следовавший из Порт-Саида. Несколько вагонов сошли с рельсов и опрокинулись.Пострадавших отправили в местные клиники.Губернатор Александрии Мухаммед Султан заявил, что железнодорожная катастрофа произошла из-за ошибки регулировщика сигналов семафора. В российском посольстве в Каире сообщили, что россиян среди погибших и пострадавших нет, передает РИА Новости.