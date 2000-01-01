Египет: число погибших при столкновении поездов возросло
Число жертв столкновения поездов на севере Египта возросло до 36 человек. Более 120 получили ранения в результате инцидента.
Об этом заявил официальный представитель министерства здравоохранения.
Авария произошла в пригороде Александрии. Поезд Каир — Александрия врезался в состав, следовавший из Порт-Саида. Несколько вагонов сошли с рельсов и опрокинулись.
Пострадавших отправили в местные клиники.
Губернатор Александрии Мухаммед Султан заявил, что железнодорожная катастрофа произошла из-за ошибки регулировщика сигналов семафора. В российском посольстве в Каире сообщили, что россиян среди погибших и пострадавших нет, передает РИА Новости.