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ДТП на севере Израиля: пострадавшие в тяжелом состоянии | Фото: Thinkstock11.08 20:54   MIGnews.com

ДТП на севере Израиля: пострадавшие в тяжелом состоянии

Двое людей получили тяжелые ранения в результате лобового столкновения двух автомобилей. Инцидент произошел на шоссе №65 возле поселка Двория в пятница днем, 11 августа.

Пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии с травмами по всему телу.

Один из них был доставлен на вертолете в больницу "Рамбам" в Хайфе, а второго отправили в больницу города Афула.

Мужчин ввели в искусственную кому и подключены к аппарату искусственного дыхания.

Начато расследование обстоятельств аварии.
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