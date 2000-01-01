11.08 20:54 MIGnews.com
ДТП на севере Израиля: пострадавшие в тяжелом состоянии
Двое людей получили тяжелые ранения в результате лобового столкновения двух автомобилей. Инцидент произошел на шоссе №65 возле поселка Двория в пятница днем, 11 августа.
Пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии с травмами по всему телу.
Один из них был доставлен на вертолете в больницу "Рамбам" в Хайфе, а второго отправили в больницу города Афула.
Мужчин ввели в искусственную кому и подключены к аппарату искусственного дыхания.
Начато расследование обстоятельств аварии.
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