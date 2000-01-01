12.08 04:22 MIGnews.com

В Хабаровском крае спасли кита, застрявшего в устье реки

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Гренландский кит, застрявший в устье реки в Хабаровском крае, освобожден и уходит в море. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр природных ресурсов РФ Сергей Донской."Большое спасибо всем, кто участвовал и переживал за кита, севшего на мель! Только что позвонил директор нацпарка "Шантарские острова" Владимир Андронов – кит ушел из устья реки в море с приливом, коллеги проводили до кромки. Будут следить дальше! Кита спасли! " – написал он.Ранее сообщалось, что 13-метровый кит застрял в устье реки во время ночного прилива. Сергей Донской взял ситуацию под свой контроль.Отмечалось, что в спасательной операции задействуют вертолет.