Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







скриншот с видео 11.08 08:45   MIGnews.com

Выруби прохожего.В Украине парень отправил девушку в нокаут

Полиция Первомайска Николаевской области Украины разыскивает мужчину, который избил молодую женщину на улице.

Злоумышленник ударил потерпевшую по голове с такой силой, что девушка потеряла сознание и рухнула на тротуар.

Пострадавшая 24-летняя Яна Олеговна Розанова выложила видеозапись нападения в соцсети. По словам девушки, в тот момент она шла с работы забирать ребенка из детского сада. Яна попросила неравнодушных людей помочь ей найти нападавшего, который, по ее мнению, является приезжим.

На видео видно, как две девушки идут по тротуару, а им навстречу двигается мужчина. Поравнявшись с прохожими, он ударил одну из них по лицу и побежал трусцой прочь, словно маскируясь под физкультурника.

После удара пострадавшая упала на тротуар без сознания и пролежала так примерно 10 секунд. Позднее медики диагностировали у нее черепно-мозговую травму.

Происшествие возмутило пользователей соцсетей. Они призвали найти злоумышленника, а один из юзеров, не знакомый лично с девушкой, пообещал тысячу долларов вознаграждения тому, кто поможет в поисках хулигана.

Первомайским отделом полиции ГУ НП Николаевской области возбуждено уголовное дело.

Добавим, что действия злоумышленника по непредсказуемости напоминают нападения американских хулиганов, среди которых в последние годы набирала популярность игра "Выруби прохожего". Суть ее сводилась к тому, чтобы эффектно избить случайного встречного "ради спортивного интереса".

Особым "мастерством" признавалось умение отправить в нокаут потерпевшего с одного удара в голову. В качестве объектов нападения выбирались даже представительницы слабого пола или старики.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
09:22
Гидеон Саар принесет Ликуду больше мандатов, чем Нетаниягу
08:42
Китай: мы остановим американцев если они атакуют КНДР
08:10
30 клиентов в смену: секс-конвейер борделя на Ицхак Саде
07:22
Галилея: Голани подняли по тревоге  
06:32
Большая лотерея проекта Цена для Новосела в цифрах и фактах
05:24
Израиль. "Продленки" перейдут на здоровое питание
04:38
В России могут запретить ввоз иностранного алкоголя
02:27
Гигантский кит застрял в устье реки в Хабаровском крае
01:15
Саудовская авиакомпания ввела шариат для пассажиров
00:57
Анджелина Джоли и Брэд Питт решили сойтись обратно
23:45
В NASA подтвердили существование планеты Нибиру
22:10
Нетаниягу принял делегацию NBA
21:44
К 2100 году погода будет убивать по 152 тыс. европейцев
21:31
7 из 10 израильтян хотят отставки Нетаниягу после обвинений
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus