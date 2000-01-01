11.08 08:45 MIGnews.com

Выруби прохожего.В Украине парень отправил девушку в нокаут

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Полиция Первомайска Николаевской области Украины разыскивает мужчину, который избил молодую женщину на улице.Злоумышленник ударил потерпевшую по голове с такой силой, что девушка потеряла сознание и рухнула на тротуар.Пострадавшая 24-летняя Яна Олеговна Розанова выложила видеозапись нападения в соцсети. По словам девушки, в тот момент она шла с работы забирать ребенка из детского сада. Яна попросила неравнодушных людей помочь ей найти нападавшего, который, по ее мнению, является приезжим.На видео видно, как две девушки идут по тротуару, а им навстречу двигается мужчина. Поравнявшись с прохожими, он ударил одну из них по лицу и побежал трусцой прочь, словно маскируясь под физкультурника.После удара пострадавшая упала на тротуар без сознания и пролежала так примерно 10 секунд. Позднее медики диагностировали у нее черепно-мозговую травму.Происшествие возмутило пользователей соцсетей. Они призвали найти злоумышленника, а один из юзеров, не знакомый лично с девушкой, пообещал тысячу долларов вознаграждения тому, кто поможет в поисках хулигана.Первомайским отделом полиции ГУ НП Николаевской области возбуждено уголовное дело.Добавим, что действия злоумышленника по непредсказуемости напоминают нападения американских хулиганов, среди которых в последние годы набирала популярность игра "Выруби прохожего". Суть ее сводилась к тому, чтобы эффектно избить случайного встречного "ради спортивного интереса".Особым "мастерством" признавалось умение отправить в нокаут потерпевшего с одного удара в голову. В качестве объектов нападения выбирались даже представительницы слабого пола или старики.