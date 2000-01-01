11.08 08:10 MIGnews.com

30 клиентов в смену: секс-конвейер борделя на Ицхак Саде

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Газета Гаарец публикует большой материал в связи с самым большим расследованием в истории проституции Израиля - публичного дома на улице Ицхак Саде в Тель-Авиве.Сейчас идет суд над владелицами и организаторами борделя - Ной Хадад, Сарит Ицхак Агранова и Давидом Агранова. Всего по делу судят 10 человек - в основном, клерков и организаторов.Бордель работал в 2013-2016 годах. Предполагается, что обвиняемые получили прибылей на сумму от 35 до 100 миллионов шекелей.Следует напомнить, что всего год назад судья тель-авивского окружного Итай Хермелин принял аргументы 14 проституток, работавших в борделе, и отменил ордер полиции на закрытие заведения. Женщины сумели убедить судью в том, что они работают в публичном доме по собственном ужеланию, что у них нет сутенеров, и что в случае, если бордель закроют, им придется “работать на улице”.Сегодня показания проституток рисуют совершенно иную картину происходящего. Аси, одна из работниц дома терпимости, рассказывает: “Ицхак Саде - место не менее жестокое, чем гестапо. Девочки не говорят всего, что знают - они боятся, что им чего-нибудь сделают. И у всех есть дети - вдруг они узнают. Смена начиналась в шесть вечера и заканчивались в шесть утра. В четверг и пятницу смена продолжалась до восьми утра. Во время смены было запрещено покидать комнату. С каждым клиентом нужно было проводить ровно полчаса. Каждую смену я обслуживала 20-30 человек. Каждый клиент кончал дважды. Каждый клиент платил 250 шекелей, я получала 100, место забирало себе 150. тех кто опаздывал штрафовали”.Бордель на Ицхак Саде был одним из самых больших в Израиле. Подвал был разделен на девять комнат для проститок, кухню, и комнату ожидания для клиентов. Мужчины приходили и уходили круглые сутки. Бордель работал в две смены, в нем всегда находилось от трех до девяти женщин.После того, как полиция все-таки закрыла бордель на Ицхак Саде, заведение переехало на улицу Тверски. На двери здания Ицхак Саде была оставлена подробная инструкция для клиентов с описанием того, как попасть н Тверски.Адвокат Йоси Кляйн, представляющий интересы и Ной Хадада и Агранова заявил корреспонденту Гаарец: “Речь идет о женщинах, которые работали там очень продолжительный период времени, к своему полному удовлетворению, как это ясно из большинства показаний. Те примеры, которые приводите вы - исключения, и они исходят от женщин, которых запугала полиция. Женщины, давшие показания судье Хермелину сделали это по очень простой причине - он и хотели предотвратить закрытие места, в котором они делали очень хорошие деньги. Речь идет о заведении, в котором независимые женщины работали в прекрасных условиях. Обвиняемые на суде докажут, что вся эта ложь и заговор ни к чему не приведут”.