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Крупное ДТП в Китае: погибли более 30 человек | Фото: Thinkstock11.08 10:13   MIGnews.com

Крупное ДТП в Китае: погибли более 30 человек

Крупная авария произошла в четверг поздно вечером на скоростном шоссе в провинции Шэньси в центральном Китае, в результате ДТП погибли 36 человек, еще 13 получили травмы разной степени тяжести. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение КНР.

Отмечается, что инцидент произошел при участии автобуса в 23.34 по местному времени (16.34 мск) в тоннеле на скоростном шоссе "Пекин-Куньмин".

Все пострадавшие направлены в больницу, им оказана необходимая помощь. Ведется расследование причин аварии.

По предварительным данным, автобус, направлявшийся из города Чэнду (провинция Сычуань) в Лоян (провинция Хэнань), при въезде в тоннель по неизвестной причине врезался в стену.

Замглавы министерства общественной безопасности Китая Хуан Мин возглавил следственную группу, с которой уже выехал к месту трагедии.
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