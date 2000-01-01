11.10 11:08 MIGnews.com

Египтяне отпустили израильтянина, у которого нашли патроны

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В среду, 11 октября, власти Египта освободили Нира Итаха, 24-летнего израильтянина, которого накануне задержали по причине того, что в ходе досмотра у парня обнаружили несколько патронов.Нир в своё оправдание сообщил о том, что эти патроны остались у него в рюкзаке со времён, когда он был на службе в израильской армии.Однако парня оставили в отделении полиции до выяснения всех необходимых обстоятельств в связи с инцидентом. Делом занимались сотрудники министерства иностранных дел Израиля и консульства в Каире.Только после того, как было установлено, что парень действительно отслужил в армии и патроны при нём оказались по случайности - его отпустили.