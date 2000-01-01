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Бразильский ресторан извинился за `израильский геноцид` | Фото: Charity Organisation/Flickr11.10 16:13   MIGnews.com

Бразильский ресторан извинился за "израильский геноцид"

Администрация одного из ресторанов бразильского города Ресифи извинилась за антиизраильские заявления, размещенные при входе в заведение - на прошлой неделе на витрине ресторана Papaya Verde появились наклейки с текстом: "Свободу Палестине! Это не война, это геноцид" и "Бойкот Израиль!".

Несложно догадаться, что это вызвало мощную негативную реакцию со стороны местной еврейской общины. Как сообщила 11 октября местная газета Folha de Pernambuco, совладелец ресторана Papaya Verde Антонио Сикейра Кампоса.

"Приношу свои искренние извинения всем, кого это оскорбило. Написанное не передает моих истинных чувств, которые всегда направлены на развитие культуры мира среди народов, прекрасным примером чему является Бразилия. Я никогда не собирался распространять ненависть или какие-либо другие негативные настроения в отношении еврейской общины", - заявил Кампос в своем письме еврейской федерации штата Пернамбуко, где расположен Ресифи.

Президент еврейской федерации Соня Сетте назвала его реакцию "миролюбивой и очень важной".
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