11.10 16:51 MIGnews.com

Система продолжает бить по Эльору Азарии

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Руководство израильской армии решило лишить "хевронского солдата" – осужденного за непреднамеренное убийство арабского террориста сержанта ЦАХАЛа Эльора Азарию – половины жалования, которое выплачивается военнослужащим по окончанию службы. Таким образом, он получит около 24 тысяч шекелей вместо 48 тысяч."Он выдающийся солдат, который сражался за то, чтобы служить своему государству, и продолжает получать удары от системы, которую он так любил", - цитирует "Исраэль Хайом" его сестра Эти.В опубликованном заявлении ЦАХАЛа о выплате жалования Азарии говорится, что это решение было принято в соответствии с законодательством и военными постановлениями об "аннулировании пособий солдатам, которые были признаны виновными в совершении тяжкого преступления или были приговорены к не менее 6 месяцам в тюрьме"."Решение было принято после того, как Азария предложил провести слушание по этому вопросу, и с учетом всех обстоятельств случившегося", - отмечается в заявлении.Как известно, после окончания регулярной службы израильские солдаты получают две суммы: первая может использоваться на любые нужды сразу же после окончания срока службы, а вторая хранится на специальном банковском счете и первые 5 лет может быть использована лишь на конкретные потребности (учебу, покупку жилья, открытие бизнеса или свадьбы), но после этого срока также может быть использована на любые потребности. Сумма жалования зависит от срока службы и занимаемой позиции.