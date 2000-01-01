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Истребитель ВВС США разбился у берегов Японии | Фото:11.10 17:52   MIGnews.com

Истребитель ВВС США разбился у берегов Японии

Вертолет ВВС США потерпел крушение на юге Японии. Как сообщает в среду, 11 октября газета Okinawa Times, речь идет о тяжелом транспортном вертолете CH-53 Sea Stallion.

На кадрах с места крушения, опубликованных в Сети, видно, что после падения машина загорелась.

На борту CH-53 Sea Stallion находились четыре человека, передает агентство "Синьхуа" со ссылкой на министерство обороны страны.

По данным издания The Okinawa Times, в настоящее время на место происшествия направлены соттрудники японской полиции для расследования причин крушения.

По данным агентства, контакт с вертолетом был потерян около 23.00 по местному времени (17.00 мск) во время учений в проливе Цугару между островами Хонсю и Хоккайдо.

Как отмечает Синьхуа, одного из находившихся на борту удалось спасти. Ведутся поиски еще трех человек.
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