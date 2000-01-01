11.10 08:47 MIGnews.com

Израиль: Дети тонут по недосмотру родителей

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Согласно информации, предоставленной центром по безопасности и здоровью детей, во вторник, 10 октября, в Ашдоде едва не затонула однолетняя девочка.Она начала тонуть в бассейне, но, к счастью, всё обошлось, и сейчас малышка находится в больнице.На сегодняшний день за 2017 год уже 13 израильских детей затонули. Трети из них не было и пяти лет.С 2008 года утонули 154 ребёнка."Родителям нужно очень внимательно следить за своими детьми. Именно по недосмотру происходят все эти трагедии. Отец или мать должны быть в пределах досягаемости в случае какого-либо происшествия. Им не стоит отвлекаться во время прогулки с ребёнком на мобильный телефон. Особенно всё выше сказанное касается походов на пляж или в бассейн", - заявила исполнительный директор Beterem Орли Сильбингер."Дайте ребёнку чёткие инструкции относительно того, что он может делать самостоятельно, а что – только в вашем присутствии", - добавила Сильбингер.