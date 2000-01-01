Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Израиль: Дети тонут по недосмотру родителей | Фото: Thinkstock11.10 08:47   MIGnews.com

Израиль: Дети тонут по недосмотру родителей

Согласно информации, предоставленной центром по безопасности и здоровью детей, во вторник, 10 октября, в Ашдоде едва не затонула однолетняя девочка.
Она начала тонуть в бассейне, но, к счастью, всё обошлось, и сейчас малышка находится в больнице.

На сегодняшний день за 2017 год уже 13 израильских детей затонули. Трети из них не было и пяти лет.
С 2008 года утонули 154 ребёнка.

"Родителям нужно очень внимательно следить за своими детьми. Именно по недосмотру происходят все эти трагедии. Отец или мать должны быть в пределах досягаемости в случае какого-либо происшествия. Им не стоит отвлекаться во время прогулки с ребёнком на мобильный телефон. Особенно всё выше сказанное касается походов на пляж или в бассейн", - заявила исполнительный директор Beterem Орли Сильбингер.

"Дайте ребёнку чёткие инструкции относительно того, что он может делать самостоятельно, а что – только в вашем присутствии", - добавила Сильбингер.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
09:46
Мадрид назвал условие, если Каталония хочет переговоров
09:35
Израиль: Российские хакеры пользовались Касперским
08:40
Ирак вытеснил последние силы ИГ со своей территории
07:53
Президент Мексики поблагодарил Израиль за помощь
05:24
В Дагестане нашли более 300 артефактов возрастом 400 тыс.лет
04:25
Землю накроет двухдневная магнитная буря
03:01
Сталлоне выступит в роли режиссера спин-оффа "Рокки"
02:28
Голливуд восстал против продюсера "Властелина колец"
01:07
Star Wars анонсировал трейлер нового эпизода Звездных войн
00:11
Звезда "Игры престолов" разыграл свою невесту
23:48
Учёные назвали неправильные сочетания продуктов
21:37
"Мэр Хеврона – осужденный террорист "
21:18
Глава Каталонии не стал объявлять о независимости автономии
20:50
Гражданина Израиля арестовали на Синае
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus