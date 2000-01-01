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Эсперты: Fancy Bears готовятся к новым нападениям 12.01 10:02   MIGnews.com

Эсперты: Fancy Bears готовятся к новым нападениям

Американская компания по кибербезопасности ThreatConnect подозревает хакерскую группу Fancy Bears в планировании атак на сайты Всемирного антидопингового агентства (WADA), Антидопинговое агентство США USADA и Олимпийский совет Азии (OCASIA), передает РИА Новости, ссылаясь на сайт компании.

В сообщении говорится, что в 2017 году были зарегистрированы адреса, имитирующие сайты этих организаций. Однако, по словам представителей компании, они не располагают информацией, которая позволила бы им с уверенностью сказать, что зарегистрированные домены принадлежат хакерам из Fancy Bears. Также они не знают в каких целях использовались эти адреса. Но свои выводы специалисты основывают на похожих методах, которые использовались в 2016 году, когда хакерам удалось получить доступ к конфиденциальной информации WADA об американских спортсменах.

Накануне группировка Fancy Bears обнародовала документы и переписку глав Международного олимпийского комитета (МОК) и WADA, из которых становится ясно, что настоящей целью комиссии Макларена было отстранение россиян от участия в Олимпиадах в Рио-де-Жанейро и Пхенчхане, дискредитация МОК и всего олимпийского движения. Также, по мнению хакеров, такие действия были политически мотивированны со стороны антидопинговых организаций. WADA в ответ назвала Fancy Bears преступной группировкой.

Ряд компаний в сфере компьютерной безопасности, а также спецслужбы США неоднократно утверждали, что данная группа сотрудничает с российскими властями. Однако Москва категорически отвергает подобные обвинения, называя их бездоказательными.
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