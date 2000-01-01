12.01 15:48 MIGnews.com

На ядерном полигоне КНДР зафиксировали странную активность

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КНДР активизировала деятельность на ядерном полигоне Пунгери, сообщает мониторинговый сайт 38North.Как показывает снимки со спутника, в декабре на территории полигона были замечены около 100-200 рабочих, а также техника и железнодорожные пути."Цель их работ неизвестна", — пишет 38North.В сентябре 2017 года Северная Корея испытала первую водородную бомбу собственного производства. Позднее телеканал Asahi TV сообщил, что в результате испытаний погибли около 200 человек, однако власти КНДР отрицают эту информацию.Выступая с новогодним обращением к народу, Ким Чен Ын заявил, что он держит напоготове пусковую кнопку ядерных ракет у себя на столе, и если США будет и дальше угрожать его стране, он может на нее нажать."США никогда не смогут начать войну против меня или нашего народа", — отметил он.Позднее президент США в ответ северокорейскому лидеру написал у себя в Twitter: "Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын только что заявил, что „ядерная кнопка все время находится на его столе“. Кто-нибудь из его истощенной и изголодавшейся страны, проинформируйте его, пожалуйста, что у меня тоже есть ядерная кнопка, но она гораздо больше и мощнее, нежели его, к тому же моя кнопка работает!"В начале 2018 года Пхеньян и Сеул начали первые жали по регулированию конфликта на Корейском полуострове. Стороны провели переговоры на высшем уровне, и договорились, что КНДР направит своих спортсменов на Олимпийские игры, вместе с делегацией из северокорейских чиновников и болельщиков. Также они договорились о восстановлении спецсвязи между военными, работу, которой прекратила Северная Корея в одностороннем порядке.