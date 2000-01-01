Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







На ядерном полигоне КНДР, зафиксировали странную активность 12.01 15:48   MIGnews.com

На ядерном полигоне КНДР зафиксировали странную активность

КНДР активизировала деятельность на ядерном полигоне Пунгери, сообщает мониторинговый сайт 38North.

Как показывает снимки со спутника, в декабре на территории полигона были замечены около 100-200 рабочих, а также техника и железнодорожные пути.

"Цель их работ неизвестна", — пишет 38North.

В сентябре 2017 года Северная Корея испытала первую водородную бомбу собственного производства. Позднее телеканал Asahi TV сообщил, что в результате испытаний погибли около 200 человек, однако власти КНДР отрицают эту информацию.

Выступая с новогодним обращением к народу, Ким Чен Ын заявил, что он держит напоготове пусковую кнопку ядерных ракет у себя на столе, и если США будет и дальше угрожать его стране, он может на нее нажать.

"США никогда не смогут начать войну против меня или нашего народа", — отметил он.

Позднее президент США в ответ северокорейскому лидеру написал у себя в Twitter: "Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын только что заявил, что „ядерная кнопка все время находится на его столе“. Кто-нибудь из его истощенной и изголодавшейся страны, проинформируйте его, пожалуйста, что у меня тоже есть ядерная кнопка, но она гораздо больше и мощнее, нежели его, к тому же моя кнопка работает!"

В начале 2018 года Пхеньян и Сеул начали первые жали по регулированию конфликта на Корейском полуострове. Стороны провели переговоры на высшем уровне, и договорились, что КНДР направит своих спортсменов на Олимпийские игры, вместе с делегацией из северокорейских чиновников и болельщиков. Также они договорились о восстановлении спецсвязи между военными, работу, которой прекратила Северная Корея в одностороннем порядке.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
22:21
Чили: перед визитом папы римского произошли взрывы в церквях
21:17
Стивена Сигала обвинили в сексуальных домогательствах
20:48
Беспорядки в Ткоа и Иудее: ранен палестинский араб
20:37
Жуткое ДТП в Праге, есть погибшие
20:13
Иранская журналистка рассказала о любви к Израилю
19:48
В Саудовской Аравии появился первый женский автосалон
19:07
Ким Чен Ын заявил, что КНДР выдержит 100 лет санкций
18:38
Уничтожение боевиков, напавших на Хмеймим: ВИДЕО  
18:07
14-летняя модель покончила с собой из-за травли в сети
17:56
Россия отмстила за обстрел Хмеймим
17:34
В Акко обнаружен предмет, похожий на взрывное устройство
17:17
Трамп опроверг слова о "странах-гадюшниках"
16:27
В ООН назвали слова Трампа о мигрантах расистскими
14:46
Ушел из жизни последний организатор восстания в Собиборе
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus