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Фото из соцсети 12.01 12:17   MIGnews.com

Цукерберг анонсировал нововведения в Facebook

В Facebook снова изменится оформление ленты. Об этом заявил основатель социальной сети Марк Цукерберг.

По словам Цукерберга, изменения благоприятно скажутся на состоянии пользователей, так как они избавят "юзеров" от постов, касающихся бизнеса, брендов и СМИ, и дадут возможность следить за публикациями своих друзей.

Комментируя нововведения в Facebook, вице-президент компании по управлению продуктами заявил: "Facebook был создан на основе идеи соединения людей с их друзьями и родными. Это по-прежнему ведущий принцип работы новостной ленты. Наш главный приоритет – поддерживать вашу связь с людьми, местами и вещами, с которыми вы хотите быть связанными – начиная с тех людей, которые являются вашими друзьями в Facebook".

Также Мосери поведал, что новый алгоритм будет анализировать поведение пользователя.
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