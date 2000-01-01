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В России групповой секс в машине закончился масштабным ДТП 13.01 00:32   MIGnews.com

В России групповой секс в машине закончился масштабным ДТП

В России пьяный групповой секс закончился масштабным ДТП. Инцидент обошелся без смертей, но есть пострадавшие, сообщает местный портал Gorodkirov.ru.
Авария произошла в городе Киров. В тот день двое мужчин выпивали в гараже в компании молодой девушки, они собирались немного "погулять", а потом заняться любовью.

По данным издания, женщина была не против такого сексуального опыта и призывала парней не садится в не трезвом виде за руль, а вызвать такси. "Подвыпившим мужчинам вероятно захотелось экстрима, поэтому свою спутницу они не послушали и устроили пьяные гонки на Октябрьском проспекте. Во время "похотливой" поездки, девушка ублажала водителя, чем видимо и отвлекла его внимание от дороги - компания въехала в сугроб", - говорится в сообщении.

В результате ДТП пострадало несколько человек и три автомобиля. Также редакция отмечает, что в одном из разбитых автомобилей находились активисты местного ночного патруля, которые дежурили по городу. Один из виновников пытался скрыться с места происшествия, но был задержан общественниками.

Напомним, в СМИ сообщалось, что в российском городе Санкт-Петербург пассажиры такси, находясь в пьяном угаре, пытались заняться любовными утехами на заднем сидении такси. В свою очередь таксист отказал молодой парочке припарковать авто и оставить их на несколько минут одних за вознаграждение.
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