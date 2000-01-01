12.01 13:23 MIGnews.com

Британскую блогершу судят за антисемитские песенки

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На британскую блогершу Элисон Чаблоз подали в суд за публикацию в YouTube песен антисемитского содержания, в которых она выражает сомнение в Холокосте и высмеивает жертв катастрофы еврейского народа, включая символ Шоа Анну Франк, ее отца Отто Франка и лауреата Нобелевской премии мира Эли Визеля.В своих записях Чаблоз называет "лагерь смерти" Освенцим "тематическим парком для болванов" и обвиняет евреев нечестном кредитовании. Прокурор Карен Робинсон назвала это "чрезвычайно оскорбительным описанием самого травмирующего события в еврейской истории"."Что это за куча лжи? Похоже, что кто-то просто пытается одурачить нас", - гласит перевод строчек одной из ее "песен".В среду, 10 января, 53-летняя британка предстала перед судом Вестминстера, где ее обвинили в пяти случаях ненадлежащего использования сети общественных коммуникаций. Женщина обвинения отрицает и сама себя называет лишь "ревизионисткой Холокоста".Две свои песни Элисон Чаблоз исполнила на Лондонском Форуме, состоявшемся в сентябре 2016 года в столичном отеле Grosvenor. Спустя несколько дней видеозаписи были уже в YouTube. Третья ее песня оказалась на видеохостинге в сентябре 2017 года.Что примечательно: когда ролики включили в зале суда, сторонники исполнительницы-антисемитки начали аплодировать. Судья Джон Зани предупредил их, что попросит их покинут зал заседаний, если они вытворят это вновь.Сама Чаблоз отрицает наличие антисемитской составляющей в текстах и считает предъявленные обвинения попыткой ограничить ее свободу слова.