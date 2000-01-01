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Ушел из жизни последний организатор восстания в Собиборе 12.01 14:46   MIGnews.com

Ушел из жизни последний организатор восстания в Собиборе

На 97-ом году жизни ушел из жизни последний из организаторов восстания в нацистском "лагере смерти" Собибор Аркадий Моисеевич Вайспапир.

О смерти героя 11 января сообщил директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

"В Киеве скончался последний из организаторов и участников восстания в лагере смерти Собибор - Аркадий Вайспапир. Ему было 96 лет. Вечная память герою!" – написал он на своей странице в Facebook , выразив искренние соболезнования родным и близким Вайспапира.

В комментариях Долинский сообщил, что похороны организатора единственного успешного восстания в нацистских концлагерях состоялись 12 января на Берковецком кладбище в украинской столице.

Восстания произошло 14 октября 1943 года. Аркадий Вайспапир был одним из девяти восставших. Убив начальника охраны лагеря и другого офицера ваффен-СС, он совершил побег, присоединился к партизанскому отряду и в апреле 45-го соединился с Красной Армией.

Был награжден медалями "Партизан Отечественной войны" и "За отвагу", а также орденом Отечественной войны I степени.

Во время войны он потерял брата (погиб на фронте), а также мать и сестру (уничтожены нацистами вместе с другими евреями его родной деревни Бобровый Кут).
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