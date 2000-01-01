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Россия отмстила за обстрел Хмеймим 12.01 17:56   MIGnews.com

Россия отмстила за обстрел Хмеймим

Российские военные ответили диверсионной группе боевиков на обстрел авиабазы Хмеймим в Сирии из миномётов, который произошёл 31 декабря 2017 года.

В пятницу, 12 января, в Министерстве обороны РФ сообщили о том, что атаковавшие боевики уничтожены.

Согласно предоставленной в ведомстве информации, для осуществления данной задачи, ранее Группа российских Сил специальных операций провели операцию по поиску боевиков. Их обнаружили неподалёку от западной границей провинции Идлиб.

"По прибытию террористов на объект, где они готовились к пересадке в микроавтобус, вся диверсионная группа была уничтожена высокоточным боеприпасом "Краснополь", - цитирует информационное агентство ТАСС заявление Минобороны.

"Российской военной разведкой в провинции Идлиб было вскрыто место конечной сборки и хранения террористами ударных беспилотных средств самолетного типа. Ударом высокоточного артиллерийского боеприпаса "Краснополь" склад беспилотников уничтожен", - добавили в военном ведомстве.
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