12.01 17:34 MIGnews.com
В Акко обнаружен предмет, похожий на взрывное устройство
В пятницу, 12 января, на улице Виткин в Акко был обнаружен предмет, похожий на взрывное устройство, сообщает пресс-служб полиции.
Полицейские саперы прибыли на автомобильную парковку на улице Виткин в Акко после того, как под бампером одной из машин прохожие обнаружили подозрительный предмет, похожий на взрывное устройство.
Улица Виткин временно закрыта для движения транспорта. Имя владельца автомобиля не раскрывается, информация уточняется.
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