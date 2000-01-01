12.01 17:34 MIGnews.com

В Акко обнаружен предмет, похожий на взрывное устройство

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В пятницу, 12 января, на улице Виткин в Акко был обнаружен предмет, похожий на взрывное устройство, сообщает пресс-служб полиции.Полицейские саперы прибыли на автомобильную парковку на улице Виткин в Акко после того, как под бампером одной из машин прохожие обнаружили подозрительный предмет, похожий на взрывное устройство.Улица Виткин временно закрыта для движения транспорта. Имя владельца автомобиля не раскрывается, информация уточняется.