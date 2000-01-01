12.01 18:07 MIGnews.com

14-летняя модель покончила с собой из-за травли в сети

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Австралия шокирована самоубийством 14-летней девочки-модели Эми Эверетт, известной также, как Долли. Школьница покончила с собой из-за травли в интернете.Об этом в пятницу, 12 января сообщает news.com.au.Девочка все время подвергалась нападкам дразнивших и высмеивавших ее тролей.Родители девочки не посвятили журналистов в подробности травли, которой подверглась их дочь, однако, по их словам, в последнее время интернет стал для нее "адом".Эми стала знаменитой, после того как оказалась лицом компании Akubra Hats, выпускающей знаменитые австралийские шляпы Акубра — с высокой округлой тульей, вогнутой сверху, и с широкими подогнутыми вверх по бокам большими полями.Отец школьницы, фермер Тик Эверетт, сообщил, что перед смертью Долли оставила рисунок, на котором было написано: "Вставай и говори, даже если у тебя дрожит голос"."Это мощное послание свидетельствует о том, в каких страшных местах побывал наш ангел… Наша дочь Долли была самой доброй, заботливой, прекрасной душой, которая всегда заботилась о животных, маленьких детях, а также о других детях в школе, которые были менее удачливы, чем она сама… Несмотря на все горе, которое привнесла в нашу жизнь утрата дочери, мы ощущаем, что, потеряв Долли, можем помочь другим семьям осознать, что некоторые люди подвергаются преследованиям в интернете", - говорится в заявлении родителей девочки."Я знаю, что многие считают самоубийство признаком трусости. Но я гарантирую, что эти люди не имеют и половины той силы, которой обладала мой бесценный маленький ангел. У Долли хватило сил сделать то, что, как она думала, ей нужно было сделать для того, чтобы избежать зла в этом мире", — заявил Тик Эверетт.Родители Эми пригласили обидчиков дочери на траурную церемонию, чтобы те "воочию увидели нанесенные ими разрушения". "Вот пример того, как нельзя использовать соцсети", — добавил отец погибшей Тик Эверетт.