12.01 20:37 MIGnews.com

Жуткое ДТП в Праге, есть погибшие

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В результате столкновения рейсового автобуса с автомобилем Skoda Suberb на окраине Праги погибли три человека, еще около 30 пострадали.Об этом в пятницу, 12 января сообщила представитель службы пожарной охраны Моника Шиндлова."Несколько пассажиров зажаты в смятом корпусе автобуса, пожарные ведут работы по их высвобождению. Есть данные о трех погибших. Ранено около 30 человек, включая двух детей, но эти данные еще уточняются", - рассказала представитель пожарной охраны.Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы. Движение в районе временно прекращено. Полиция ведет расследование инцидента.