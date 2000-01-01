Жуткое ДТП в Праге, есть погибшие

В результате столкновения рейсового автобуса с автомобилем Skoda Suberb на окраине Праги погибли три человека, еще около 30 пострадали.
Об этом в пятницу, 12 января сообщила представитель службы пожарной охраны Моника Шиндлова.
"Несколько пассажиров зажаты в смятом корпусе автобуса, пожарные ведут работы по их высвобождению. Есть данные о трех погибших. Ранено около 30 человек, включая двух детей, но эти данные еще уточняются", - рассказала представитель пожарной охраны.
Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы. Движение в районе временно прекращено. Полиция ведет расследование инцидента.