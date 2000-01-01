12.01 22:21 MIGnews.com

Чили: перед визитом папы римского произошли взрывы в церквях

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Неподалеку от трех католических церквей в чилийской столице Сантьяго прогремели взрывы за три дня до визита в страну папы римского Франциска.Об этом в пятницу, 12 января сообщает местное издание Santiago Times.Неизвестные оставили самодельные взрывные устройства возле трех храмов. Зданиям церквей причинен незначительный ущерб.Нападения были совершены ночью, поэтому никто не пострадал, отмечает издание.В районе Реколета в Сантьяго самодельная взрывчатка была брошена в часовню Эмануэля. Входная дверь здания разрушилась, все стекла были выбиты.Также сообщается, что преступники разбросали антирелигиозные листовки, в одной из которых шла речь о том, что следующую бомбу понтифик найдет в своей одежде.В МВД Чили осудили атаки на церкви."Каждый имеет право протестовать, но совершенно другое дело - прибегать к насилию", - заявил замминистра внутренних дел Махмуд Алеуи.Он подчеркнул, что полиция расследует нападения.Отметим, визит понтифика в Латинскую Америку запланирован на 15−21 января. За это время он посетит Чили и Перу. Это уже шестой визит папы римского в страны Латинской Америки.