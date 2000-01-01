13.01 07:13 MIGnews.com

Ученики старших классов устраивают 14 января забастовку

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Совет израильских школьников объявил 12 января о проведении в ближайшее воскресенье, 14 января, забастовки в знак протеста против решения профсоюза учителей о возобновлении забастовочных санкций и отмене экзаменов.С 12:00 занятия в школах будут отменены, а на территории учебных заведений пройдут демонстрации.В четверг, 11 января, СМИ сообщали о том, что в Организации учителей средних и старших классов принято решение о прекращении забастовочных санкций, в рамках которых не проводились контрольные и экзаменационные работы в выпускных классах.Забастовочные санкции были введены около трех недель назад после того, как зашли в тупик переговоры по поводу коллективного трудового соглашения.