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Ученики старших классов устраивают 14 января забастовку | Фото:13.01 07:13   MIGnews.com

Ученики старших классов устраивают 14 января забастовку

Совет израильских школьников объявил 12 января о проведении в ближайшее воскресенье, 14 января, забастовки в знак протеста против решения профсоюза учителей о возобновлении забастовочных санкций и отмене экзаменов.

С 12:00 занятия в школах будут отменены, а на территории учебных заведений пройдут демонстрации.

В четверг, 11 января, СМИ сообщали о том, что в Организации учителей средних и старших классов принято решение о прекращении забастовочных санкций, в рамках которых не проводились контрольные и экзаменационные работы в выпускных классах.

Забастовочные санкции были введены около трех недель назад после того, как зашли в тупик переговоры по поводу коллективного трудового соглашения.
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