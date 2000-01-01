12.01 09:53 MIGnews.com

Мировые экологи выступили против "Северного потока - 2"

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Всемирный фонд дикой природы (WWF) и Союз охраны природы Германии призвали правительство Германии положить конец строительству газопровода "Северный поток-2". Соответствующее письмо экологи отправили канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, председателю Христианско-социального союза (ХСС) Хорсту Зеехоферу и лидеру Социал-демократической партии (СДПГ) Мартину Шульцу.Как утверждается в письме, "Северный поток-2" представляет угрозу уязвимой экологической системе Балтийского моря и "вбивает клин между солидарностью и доверием внутри Европейского союза".Также авторы выразили свои намерения добиваться закрытия данного проекта, через суд. Кроме этого, они считают, что Германия должна не только дистанцироваться от "Северного потока — 2", но и приложить все усилия, чтобы была проведена "независимая, критическая проверка процедуры утверждения" российского газопровода."Северный поток – 2" предполагает строительство двух линий трубопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируют построить рядом с первым "Северным потоком". Его стоимость составит 9,5 миллиардов евро.