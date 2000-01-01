12.07 10:02 MIGnews.com

В Саудовской Аравии казнили осужденных за терроризм

Поделиться

Все по теме

Комментарии

В Саудовской Аравии казнили четырех человек, осужденных за терроризм по установлению суда. Казнь состоялась районе Эль-Катиф во вторник, 11 июля.Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление МИДа страны.Отмечается, что четыре человека были осуждены за то, что подняли оружие против своего правительства, а также присоединились к вооруженным группировкам и совершили нападения на полицейских участок и силы безопасности.Однако в заявлении не указывается, были ли приговорены к казни шииты или сунниты, и когда именно произошли перечисленные инциденты.