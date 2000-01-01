12.07 11:40 MIGnews.com
Талибы напали на пассажирский автобус. Есть жертвы
В Афганистане боевики группировки "Талибан" совершили нападение на пассажирский автобус. Жертвами талибов стали семь мирных жителей.
Инцидент произошел в западной провинции Фарах, согласно информации телеканала Tolo News.
Местные власти сообщили, что нападение было совершено во вторник вечером, 11 июля, в округе Бала Балук.
Талибы остановили автобус, в котором находились мирные жители, и вывели из салона семь человек, после чего расстреляли их.
Кроме того, на время террористы заблокировали движение дороги, соединяющей города Фарах и Герат, однако вскоре силовикам удалось ее открыть.
Отмечается, что в ходе операции было ликвидировано по меньшей мере десять боевиков группировки.
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