12.07 11:40 MIGnews.com

Талибы напали на пассажирский автобус. Есть жертвы

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В Афганистане боевики группировки "Талибан" совершили нападение на пассажирский автобус. Жертвами талибов стали семь мирных жителей.Инцидент произошел в западной провинции Фарах, согласно информации телеканала Tolo News.Местные власти сообщили, что нападение было совершено во вторник вечером, 11 июля, в округе Бала Балук.Талибы остановили автобус, в котором находились мирные жители, и вывели из салона семь человек, после чего расстреляли их.Кроме того, на время террористы заблокировали движение дороги, соединяющей города Фарах и Герат, однако вскоре силовикам удалось ее открыть.Отмечается, что в ходе операции было ликвидировано по меньшей мере десять боевиков группировки.