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Солдат обвинен в изнасиловании военнослужащей его батальона 12.07 12:02   MIGnews.com

Солдат обвинен в изнасиловании военнослужащей его батальона

Капрал ЦАХАЛа обвинен в изнасиловании солдатки пехотного батальона, в котором он служит, и в совершении в отношении девушки непристойных действий.

Военная прокуратура приняла решение о том, что солдат останется в заключении на протяжении ближайших двух недель.

Солдату также предъявлены обвинения в использовании наркотиков.

Согласно данным обвинительного заключения, месяц назад группа солдат батальона отдыхала в Тель-Авиве. Солдатка послала sms солдатам своего батальона, в котором говорилось, что если кто-то из них не имеет места для ночлега, у нее есть свободная комната. Обвиняемый позвонил ей и сказал, что не может добраться до дома, поскольку движение транспорта уже прекратилось.

Солдатка привела его к себе домой и предложила переночевать в комнате ее брата, который в эту ночь отсутствовал. Солдат пытался ее поцеловать, но она отвергла его приставания, и заявила ему , что пригласила его только потому, что ему негде переночевать.

Солдатка пошла спать в свою комнату. Через несколько минут солдат пришел к ней, изнасиловал ее и совершил непристойный акт.

Солдат признает, что совершил половой акт с солдаткой , но, по его версии, речь идет о сексе по взаимному согласию сторон, “после вечера заигрываний, и при том, что ее родители спали в соседней комнате”.

Солдат говорит, что “его жизнь разрушена” данным обвинением, что у него никогда не было никаких проблем с законом, и он не понимает, как могло родиться подобное чудовищное обвинение. Прокуратура приняла решение о заключении солдата под стражу после теста на детекторе лжи.
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