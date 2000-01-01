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В отеле аэропорта Шарля де Голля ограблены 20 туристов | Фото: Thinkstock12.07 14:09   MIGnews.com

В отеле аэропорта Шарля де Голля ограблены 20 туристов

20 американских, французских и американских туристов были ограблены на остановке близ отеля в аэропорту Шарля де Голля, Париж.

Туристы ждали автобуса-шаттла. Вместо этого к остановке подкатили две машины с грабителями в масках. Они отобрали у туристов чемоданы и личные вещи.

В прошлом году грабители атаковали шесть китайских туристов у отеля в аэропорту и отобрали у них чемоданы.

В ноябре прошлого года на дороге, ведущей в аэропорт Ле Бурже был остановлен Бентли с двумя гражданами Катара. . Грабители забрали у них драгоценностей на сумму в 5,7 миллионов долларов. На том же участке пути в феврале была ограблена супружеская чета из России. У россиян отобрали драгоценностей на 100 тысяч евро.
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