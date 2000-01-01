12.07 15:07 MIGnews.com

Антарктида: гигантский айсберг откололся от ледника

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Часть западного ледника "Ларсен С" — один из крупнейших айсбергов из когда-либо зарегистрированных откололся на юго-западе Антарктиды.Так, размеры ледяной глыбы сопоставимы с одной четвертой площадью Уэльса, сообщает BBC.Шельфовый ледник Ларсена состоял из трех крупных ледников — "Ларсен А", "Ларсен B" и "Ларсен C". Сейчас откололся последний из оставшихся - "Ларсен C".Гляциологи (специалисты по природным льдам) ранее утверждали, что от ледника Ларсен С рано или поздно отколется гигантская часть.Образование айсберга произошло между понедельником, 10 июля, и средой, 12 июля, сообщили ученые.Наблюдения за развитием большой трещины на Шельфовом леднике Ларсена велись более 10 лет. Распад ледяного шельфа начался на восточном фронте Антарктиды три года назад.