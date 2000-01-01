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Египет отреставрирует последнюю синагогу в Александрии | Фото: Wikimedia Commons12.07 16:56   MIGnews.com

Египет отреставрирует последнюю синагогу в Александрии

Министерство древностей Египта утвердило реконструкцию последней действующей синагоги в Александрии, что обойдется Каиру в 22 миллиона долларов. Об этом египетской газете "Аль-Масри аль-Юм" сообщил начальник отделения исламских и коптских памятников Хельми Эззат Аль-Саид.

Несколько месяцев назад 160-летнюю синагогу Элияху Ханави пришлось закрыть после того, как обрушилась часть ее потолка.

Как сказал Аль-Саид, правительство согласилось выделить на ремонт деньги, несмотря на то, что, по закону, общины должны проводить восстановительные работы памятников за своим собственные средства.

Синагога Элияху Ханави может вмещать более 700 человек и считается одной из крупнейших на Ближнем Востоке. Это последняя действующая синагога в Александрии, где некогда проживала 50-тысячная еврейская община. По сегодняшним данным, сейчас же на весь Египет с трудом можно насчитать до пяти десятков евреев.
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