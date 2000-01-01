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Суд Испании признал бойкот Израиля расизмом | Фото: Flickr12.07 18:33   MIGnews.com

Суд Испании признал бойкот Израиля расизмом

Суды в Испании аннулировали резолюции в поддержку антиизраильского бойкота, принятые в прошлом году городскими советами двух муниципалитетов.

Так, на прошлой неделе административный суд Сантьяго-де-Компостела, столицы северного региона Галиция, удовлетворил иск произраильской организации ACOM, отменив резолюцию, принятую 31 марта городским советом Тео, где проживает 18 тыс. жителей.

Отдельно от этого административный суд восточного региона Валенсия аннулировал резолюцию, принятую 26 марта 2016 года местным советом Катароджи, пригорода Валенсии. В своем постановлении судья признал формулировку, согласно которой Катароджу является "свободным от израильского апартеида" городом, "компрометирующей административное развитие в будущем, особенно в отношении контрактов" и противоречащей 14 статье Конституции Испании, которая запрещает подстрекательство и дискриминацию на основании происхождения, расы, пола, вероисповедания и "любых других личных или социальных обстоятельств".

После отмены поддержки BDS судами Галиции и Валенсии число муниципалитетов, которые за последние три года добровольно или в судебном порядке отказались от бойкота Израиля, достигло двух десятков. Однако на этом борьба произраильских активистов вряд ли закончится, так как за последние годы порядка 50 испанских муниципалитетов объявили свою приверженность BDS – это больше, чем в каком-либо другом европейском государстве.
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