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Родные заперли женщину на 20 лет из-за `неадекватности` | Фото: Thinkstock12.07 19:16   MIGnews.com

Родные заперли женщину на 20 лет из-за "неадекватности"

Индийская полиция освободила женщину, которую члены ее семьи практически два десятилетия держали под замком аргументируя это странным поведением несчастной.

Инцидент произошел в самом сердце мировой туристической Мекки – в расположенной в индийском штате Гоа деревне Кандолим, причем неподалеку от пляжа, куда ежегодно съезжаются тысячи путешественников как из самой Индии, так и из-за рубежа.

Как сообщил местный телеканала NDTV, спасли невольницу во вторник, 11 июля, и лишь благодаря сообщению активистов из местной общественной организации. На этот момент ей было уже порядка 50 лет.

Как известно около 20 лет назад она вернулась в родную деревню из Мубаи, узнав, что ее муж вел двойную жизнь и имел две семьи. Дома, по словам членов ее семьи, женщина начала вести себя "неадекватно", отказываясь носить одежду. Какое-то время она проходила лечение, но когда процедуры не помогли, родственники заперли ее в комнате.

Единственным источником связи с внешним миром было окно, через которое ей передавали еду.
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