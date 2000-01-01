12.07 19:56 MIGnews.com

Либерман - за расширение Калькильи

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Министр обороны Авигдор Либерман вновь напомнил о необходимости расширить арабский город Калькилья – вопрос, по которому сегодня вечером состоится заседание правительства. Напомним, что окруженная с трех сторон Калькилья является самым густонаселенным палестинским городом Иудеи и Самарии.Либерман планирует разрешить ПА удвоить площадь города за счет земли, которая в настоящее время находится под израильским контролем в "зоне С". Данное предложение было одобрено правительством Израиля еще в прошлом году в рамках проводимой Либерманом политики "кнута и пряника". Однако теперь члены правого лагеря в правительстве решили это решение отменить."Это спор внутри правого крыла: между ответственным и серьезно настроенным правым крылом и мессианским и популистским правым крылом. Он начинается с вопроса о том, хотим ли мы еврейское или двунациональное государство, и заканчивается вопросом женщин в ЦАХАЛе", - сказал Либерман в ходе тура в поселение Маале-Шомрон 12 июля.Визит был организован противником расширения Калькильи, председателем регионального совета Самария Йоси Даганом, который призвал Либермана пересмотреть свою поддержку плана. Он уверен, что любой политик, продвигающий данный план, продвигает только интересы палестинцев.Либерман же возразил Дагану, что его план включает строительство не 14, а 6 тысяч домов, причем в течение следующих 18 лет."Мы говорим о 300-400 домах в год, вот и вся история. Поэтому я рекомендую оперировать голыми фактами и с реальности, а не просто лозунгами", - сказал он.Однако Даган считает точность количества жилых единиц не имеющей никакого значения, так как "расширение террористического города Калькилья угрожает жителям Иудеи и Самарии". Стоит впрочем отметить тот факт, что за последние два года жители Калькильи ни разу не совершили атаку, за исключением единственного случая.Однако, несмотря на это, поселенцы и их лидеры настаивают на своем, называя расширение Калькильи "вознаграждением за террор".